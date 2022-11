Začíná Evropský týden testování na HIV a žloutenku, vyšetření je zdarma

Lidé se mohou od pondělí do neděle zdarma otestovat na HIV a žloutenku typu B a C během 9. ročníku celoevropské kampaně. Ve všech krajích se otevře 82 testovacích míst, a to v kamenných poradnách i na mobilních stanovištích. Jejich seznam je na webu Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který akci v Česku koordinuje. Pro cizince jsou připraveny základní informace o HIV a pohlavně přenosných nemocech v deseti jazykových mutacích.