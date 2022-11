Čeští lékaři z IKEMu umějí vyřešit problémy s polykáním potravy. Díky šetrné operaci

Původně s ním lékaři vnitřní orgány jen prohlíželi. Už řadu let ale slouží endoskop i jinému účelu. Pomáhá třeba při achalázii – nemoci, která znemožňuje polykání. Trpěl jí i osmiletý syn Stanislavy Olah.

„Zhubl dvanáct kilo a psychicky byl odrovnaný. Při každém jídle to byl boj. Jestli se to vrátí nebo jestli to spolkne,“ uvádí matka chlapce.

Příčinou byla svalová křeč jícnu, která potravu nepustí do žaludku. Řešit se dá chirurgicky. Použití endoskopu je ale šetrnější.