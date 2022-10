Vozíčkář se znovu učí chodit. Elektrodu v míše přepíná dálkovým ovládáním

Sváška jako prvního v Česku oslovil kvůli jeho nezdolné vůli, přiblížil lékař. „Věděl jsem, že po takové dlouhé době na invalidním vozíku je tomu schopen a ochoten dát třeba i měsíce práce. To v rámci neurorehabilitace tato metoda vyžaduje, bez toho to prostě nejde,“ poznamenal Kozák.

Po sérii operací skončil na vozíku. Letos v srpnu mu ale lékaři z vinohradské nemocnice voperovali do míchy elektrodu, která dokáže zprostředkovat aktivitu dosud paralyzovaných svalů dolních končetin. „První tři dny byly poměrně kruté. Pak to šlo hrozně rychle nahoru a začátek byl opravdu strmý,“ popsal zlepšení po operaci vozíčkář.

Na vozíku je Tomáš Svášek už asi sedm let. Od narození deformovaná céva mu utlačovala míchu, bolela ho kvůli tomu lýtka. Nakonec přišel o kontrolu nad spodní částí těla. „Jednoho dne jsem upadl a už jsem nevstal,“ popsal.

Metoda v zahraničí vznikla původně právě jako léčba proti bolesti, odstranění bolestivých stavů bylo prioritou i u prvního českého pacienta. Protože ale lékaři cílili i na obnovení motorických funkcí, museli elektrodu voperovat přesně do oblasti, kde mohla míchu stimulovat.

Léčba však není vhodná pro všechny pacienty. „Je limitována tím, jestli má pacient dostatek svalové hmoty, jak dlouho míšní léze trvá, jaký je celkový biologický stav pacienta. Jestli nemá proleženiny, svalové deformity,“ vyjmenoval Kozák. „V České republice jsou tisíce pacientů s míšním poraněním, ale říkat, že by to bylo pro všechny, by bylo velmi nerozumné,“ doplnil.

U Tomáše Sváška ale první měsíc od operace přišlo zlepšení tak rychle, že lékaři opatrně mluví i o tom, že by vozík v budoucnu nemusel vůbec potřebovat.