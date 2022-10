Nízké platy odrazují odborníky od práce u soudů. Lidé utíkají, říká šéf unie Vávra

„V řadě míst republiky se stává to, že i dlouholetí a velmi dobře vyškolení pracovníci, do nichž se investovalo spoustu peněz, odcházejí k jiným zaměstnavatelům, a to i v rámci služby státu. Tato situace mimo jiné ohrožuje rychlost soudních řízení,“ uvedl Vávra.

Dodal, že představitelé justice kvůli tomu jednali s premiérem. Výsledek je však takový, že percentuální zvýšení platů odborného aparátu českých soudů bude stejné jako v případě jiných státních zaměstnanců. „Znamená to, že ten rozdíl v neprospěch našich zaměstnanců se ještě prohloubí. Chceme upozornit na to, že u lidí, kteří pracují s citlivými údaji, jako je třeba databáze osobních informací, není finanční situace dobrá,“ řekl Vávra.