168 hodin: Příběh se šťastným koncem. Opuštěný chlapeček z nemocnice vyrůstá v náhradní rodině

přehrát video 168 hodin: Chlapeček z nemocnice

Fotka miminka oblečeného jen do pleny a za ruce upoutaného k lůžku se dostala na veřejnost loni v říjnu. Malého chlapce, který žil od narození bez rodiny, takto v nemocnici našla a vyfotila náhodná návštěvnice. Případ vyvolal veřejné rozhořčení a úřady začaly jednat. Jako zájemkyně o přechodnou pěstounskou péči se přihlásila paní Pavla Sovinová, která několik dní s chlapcem strávila ještě v nemocnici. Když ho v prosinci z nemocnice propouštěli, byl mu rok. Nechodil, neseděl a měl vážné zdravotní problémy. Po příchodu do svého prvního domova také začal zjišťovat, co to vlastně domov je. Podle Sovinové nesnášel některé běžné zvuky, například zvuk fénu, vysavače nebo vaření. „Když jsem tady začala vařit a začalo to klokotat v hrncích, tak se úplně začal třást,“ vypráví. Kromě toho neznal ani lidské tváře. Celý dosavadní život totiž prožil v nemocnici a navíc v době pandemie, kdy všichni kolem něj nosili roušky a respirátory. „Neměl možnost vidět mimiku a grimasy, výraz obličeje. Když jsme přišli domů, tak byla velká fascinace tím, že na něj neustále někdo mluvil. Byl fascinovaný tím, že pijeme, že dáváme něco do pusy, že máme vidličku,“ vzpomíná pěstounka a dodává, že výrazy obličejů je fascinovaný dodnes.

Velká změna „Myslím, že je nadšený, že může sám vyjadřovat radost, že se může usmívat. Úsměvy rozdává,“ podotýká. S tím souhlasí i její kamarádka Barbora Šolková. „Změna to je opravdu maximální. Když brouček přišel k Pavle domů, tak podle prognóz lékařů neměl nikdy chodit, měl být ležák, neměl jíst. Dneska chodí kolem nábytku, stoupá si, je nadšený, že vidí na desku stolu, když se natáhne ručičkama a dává si věci do pusy,“ uvedla. Podle Pavly je však zdravotní stav malého chlapce nadále velmi vážný. „Ani lékaři v tuto chvíli nevědí, co přesně se se zdravotním stavem bude dít. Věřím v sílu vesmíru, že nám je dáno spolu prožít co nejdelší čas,“ dodává. Podobně situaci vnímá i její manžel Otakar. „Je nádherný, když vidíte, jak reaguje. Když odcházím do práce, nebo když přicházím z práce, s jakou mě vítá obrovskou náladou.“ Nejde o jediné dítě, které u manželů kdy žilo. Kromě tří vlastních potomků pečovala Pavla jako pěstounka na přechodnou dobu ještě o osm dalších dětí. Vždy maximálně na jeden rok, pak odešly do trvalé pěstounské péče nebo zpátky domů. Být přechodnou pěstounkou však znamená zažít ty nejsmutnější dětské příběhy. „Moje kolegyně napříč republikou zvládají i děťátka, které byly obětí trestných činů, jsou to děti, které byly třeba zneužívané, bité, kterým bylo neskutečně ubližováno, a vy se s tím snažíte nějak pracovat, snažíte se jim pomoct,“ vysvětluje Pavla. Její manžel dodává, že vztah si k dítěti člověk vybuduje, ať chce nebo ne. „Probudí ve vás znova mateřské, otcovské pudy a je kolikrát těžší ty děti propustit, než když je přijímáte,“ podotýká Otakar Sovina.