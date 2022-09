V senátním obvodu Frýdek-Místek postupují do druhého kola Zdeněk Matušek a Stanislav Folwarczny

Na třetím místě skončil Petr Gawlas (NEZ) s 11,29 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Petr Hamrozi (NEJ) s 8,48 procenta hlasů.

Matušek řekl, že tak výrazný výsledek určitě nečekal. „Já jsem se považoval za 'outsidera', takže mě hodně překvapilo, že jsem získal tolik hlasů. Asi se sešlo více věcí. Neměli jsme špatnou kampaň, léta pracuji v Třinci, takže spousta lidí z regionu mě zná po pracovní stránce i z nějakých manažerských pozic. Napomohla tomu samozřejmě i současná společenská situace,“ míní. Před druhým kolem voleb nechystá nic speciálního, ale bude se snažit připravit nějaké mítinky nebo setkání s voliči.

Folwarczny sdělil, že s výsledkem je spokojený. „Pro kampaň jsem udělal hodně. Mým prvním cílem byl postup do druhého kola, což se mi podařilo, a teď mám týden na to, abych ještě zabojoval. Nehážu flintu do žita a budu se snažit ve druhém kole výsledek zvrátit, i když ten rozdíl je docela velký,“ řekl. Doplnil, že před druhým kolem bude oslovovat voliče v Českém Těšíně a bude se také snažit zjednat podporu kandidátů, kteří v prvním kole skončili na druhém a třetím místě.