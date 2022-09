V Praze 11 se o Senát střetnou Kordová Marvanová a Kos

„Určitě bych chtěla všem voličům poděkovat za důvěru. Vím, že je to první kolo a budu se snažit oslovit voliče, abych jim mohla představit témata, s kterými kandiduji,“ řekla Marvanová. V následujícím týdnu chce pokračovat především v kontaktní kampani v ulicích „Absolvovala jsem spoustu setkání s občany a chci se s nimi co nejvíce potkávat, stejně jako dosud,“ doplnila.

Podle svých slov se ale soustředí na postupné kroky, kdy dosud neuvažovala o druhém kole, ale soustředila se na to první. Stejně tak prý nechce polemizovat o tom, co bude, pokud se do Senátu dostane. „Neuvažuji nyní dále než do příštího pátku a soboty,“ tvrdí.

Kos se nechal slyšet, že byl překvapen těsnými výsledky na pozicích za vítěznou Marvanovou. Její prvenství v prvním kole se prý dalo očekávat vzhledem k tomu, že její jméno mezi lidmi „táhne“. Zároveň uvedl, že Marvanová se sice prezentuje jako nezávislá kandidátka, ve skutečnosti však kandiduje za SPOLU, je přesvědčen.

Svou kampaň v příštím týdnu hodlá Kos směřovat víc na lokální témata z Prahy 11. „Senátní volby jsou dost nepředvídatelné. Já celý život sportoval a dělal orientační běh, kde jste do poslední kontroly nevěděli, jak to dopadne. Budu bojovat,“ zdůraznil Kos.

V roce 2016 zvítězil v Praze 11 Kos (HPP 11). Ve 2. kole získal 55,89 procenta hlasů. Druhá skončila Helena Válková (ANO).