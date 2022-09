Soud potvrdil podmínky v dlouholeté kauze propagace neonacismu

Odvolací senát středočeského krajského soudu potvrdil podmíněné tresty od devíti do osmnácti měsíců v kauze propagace neonacismu, která se u soudů projednává už dvanáct let. Sedm lidí uznal vinnými například z vylepování propagačních materiálů neonacistického Národního odporu (NO), organizování shromáždění či vedení webu Resistance Women Unity (RWU). Všichni vinu od počátku odmítali. Jeden z nich hned po skončení jednání avizoval, že bude podávat dovolání.