Europoslanec Blaško odchází z SPD, hnutí podle něj jedná vůči členům nedemokraticky

„Pane předsedo SPD, tímto dopisem ukončuji své členství v SPD (členský průkaz přikládám),“ napsal Blaško Okamurovi. „Vaše hnutí se holedbá demokracií, ale realita je zcela odlišná. Stanovy Vám umožňují vyhazovat členy, likvidovat krajské a místní organizace bez řádného zdůvodnění. Z toho důvodu jste obklopen pouze lidmi, kteří jsou k Vám loajální a nedovolí si Vám oponovat,“ uvedl.

Blaško zkritizoval předsedu SPD také za to, že údajně nerespektuje rozhodnutí regionálních organizací hnutí o skladbě volebních kandidátek. „Vy jim je překopete a dosadíte lidi, kteří nejsou nijak spjati s daným regionem, a navíc pochází z konkurenčních stran, jako ČSSD, ODS a dalších, kteří do hnutí vnáší manýry těchto stran. Členům se to nelíbí, a pokud nesouhlasí, jsou vyhozeni,“ doplnil europoslanec.

Blaško také tvrdí, že ho vedení hnutí označilo za zrádce, když místo kandidáta SPD do Senátu podpořil kandidáta uskupení Trikolora. „Pranýřovali jste mě na grémiu dosti nechutným způsobem, a dnes se na mnohých místech s Trikolorou spojujete. A já byl zrádce,“ napsal.

Blaško se chová jako uražené dítě, říká Okamura

Okamura v reakci uvedl, že pravý důvod Blaškova odchodu z hnutí je úplně jednoduchý. „Pan Blaško se urazil, zradil a podrazil voliče SPD, díky kterým se stal europoslancem, a to jen proto, že chtěl být prezidentem, ale 250 členů celostátního grémia SPD v sobotu demokratickým hlasováním jednomyslně vybralo jako kandidáta na prezidenta za SPD Jaroslava Baštu. Nikdo z členů grémia nenavrhl pana Blaška,“ poznamenal.

Blaško podle něj situaci psychicky nezvládl, lže o SPD, upřednostnil své ego a „chová se jako malé uražené dítě, kterému rozkopali bábovičky.“

Podle Okamury není náhoda, že takový krok učinil těsně před volbami, aby poškodil SPD „a naopak podpořil Fialovu vládní pětikoalici.“ Šéf hnutí dodal, že je z Blaškova přístupu lidsky velmi zklamaný.