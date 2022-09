Šéfkuchař Petr Kováč oznámil kandidaturu na prezidenta, chce bojovat proti drahotě

„Moji protikandidáti mají velkou nevýhodu, že většina z nich pracovala pouze na univerzitní půdě nebo v kancelářích a mezi běžné obyvatele se příliš nedostala. Já jsem se v práci setkával i s lidmi bez domova, krmil jsem je, dostal jsem se do vyloučených lokalit. Moji protikandidáti neví, co je to fyzická práce, já pracuji celý život. Vím, co pracující člověk potřebuje. Někde se vyspat, najíst a někde si užít život,“ uvedl ke kandidatuře na prezidenta devětačtyřicetiletý šéfkuchař.

Jeho cílem je, aby každý obyvatel České republiky měl bydlení, mohl si koupit jídlo a zaplatit nájem. Bojovat chce proti drahotě. V projevu se postavil za demonstranty na Václavském náměstí z minulého týdne.