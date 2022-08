České dráhy mají potíže na lince do Berlína. Doplácejí na to cestující

Lidé, kteří jeli v úterý posledním rychlíkem z Prahy do Berlína, zůstali v šest večer stát v Děčíně s menší poruchou dvou vozů. U jednoho šlo o klimatizaci, u druhého to byla vibrující kola po prudším brždění. Zbývalo jich ještě pět, dál se ale nejelo. Osobní vlak odvážel uvázlé cestující alespoň přes hranici do Německa. Kdo ale jel dál než do Drážďan, musel nocovat na nádraží.

„Protože ve vlaku by chyběly dva vozy, německá vlaková četa odmítla vlak převzít a pokračovat s ním do Německa,“ popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Na dotazy ČT Deutsche Bahn během středy neodpověděly.

Nejde ale o ojedinělý problém. Z léta jsou doloženy minimálně dva další případy, kdy německý personál v Děčíně odmítl převzít vlak směřující z Česka – z toho v jednom případě šlo o maďarskou soupravu. „Od 16. července až do odvolání, pravděpodobně do konce září, dle rozhodnutí DB Fernverkehr nebudou přebírány soupravy EC vlaků linky Ex 5, pokud bude v soupravě vlaku chybět více než jeden vůz k sezení,“ píše se v interním dokumentu ČD pro zaměstnance.

Problém s provozuschopností vozů

Spor má dvě části – vlak technicky vzato dál pokračovat mohl. Druhou rovinou je ale to, že České dráhy mají opravdu problém s provozuschopností vozů na zmíněné lince. V červenci například cestující seděli v některých spojích nejen v uličkách, ale i na představcích nebo přímo v přechodech mezi vagony. Vlak jel o jeden vůz zkrácený, přitom bylo potřeba ho spíše posílit. Jenže ČD mají modernějších vagonů pořád málo.

„Mrzí mě to i kvůli cestujícím. České dráhy budou více hlídat stav vozidel. České dráhy jednají se svým německým partnerem, z dnešního (středečního) rána mám ujištění, že by nemělo ty další vztahy nic nutně zkomplikovat,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Narážel tím na spekulace, které se v drážním prostředí objevily – že by Českým drahám hrozilo rozvázání smlouvy a ztráta zakázky. Vedení firmy ale tvrdí, že nic takového aktuálního není.