Turisté se vrací do hotelů i bytů. Počet nemovitostí pro krátkodobé pronájmy opět roste

Pomalu začíná přibývat i bytů, které se do nabídky vracejí. Zatímco před pandemií jich bylo v Praze víc než čtrnáct tisíc, na konci loňského roku už jen šest tisíc, teď každý měsíc zájem o pronájem bytu turistům roste. „Majitelé bytů mají zájem se vracet ke krátkodobým pronájmům, takže co týden, to dáváme nový byt na Airbnb,“ říká Benešová.