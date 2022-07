Strážci v národních parcích řeší špatné parkování nebo rozdělávání ohňů v chráněných oblastech

Strážce lesů a národních parků stále častěji trápí pohozené odpadky, rozdělání ohně v lese nebo parkování obytného vozu na nepovoleném místě. Lidé si během pandemie oblíbili pěší turistiku, přenocování v lese nebo cestování s karavanem. S letošním rozvolněním se do přírody vydávají ještě častěji a k nim se přidávají turisté ze zahraničí. To ale znamená i více přestupků a problémů, které musí strážci řešit. ČT to potvrdili mluvčí správ českých parků.