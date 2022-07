Téměř půl milionu lidí v Česku hrozí závislost na digitálních technologiích

Získat kontrolu

Při přepočítání se dá podle autorů odhadnout, že v Česku hrozí závislost asi 253 tisícům mužů a 192 tisícům žen, celkem tedy 445 tisícům obyvatel starších patnácti let. V pracovní dny tráví na síti lidé v průměru 130 až 150 minut, a to mimo práci a studium. O víkendu je to 160 až 180 minut.

Na internetu tráví čas déle muži než ženy, a to v průměru o dvacet až třicet minut. Zatímco muži se více věnují hraní her a sledování pornografie, ženy se pohybují víc na sociálních sítích a nakupují. Zpráva uvádí, že závislost hrozí šesti až sedmi procentům mužů a zhruba pěti procentům žen.

Adiktologové upozorňují, že cílem léčby tohoto typu závislosti je zkrátit čas využívání digitálních technologií a získat nad nimi kontrolu. Výsledkem by neměla být úplná abstinence, protože by podle nich mohla představovat překážku v práci, při studiu i v soukromí.

V Česku je nyní 109 léčebných programů pro osoby, které technologie nadužívají. Pojišťovny ročně hradí léčbu 150 až 180 lidem.