Ústav pro studium totalitních režimů je dle nového vedení ve špatné finanční situaci

Nepodařenou rekonstrukci sídla na Žižkově nyní prověřuje policie. Trestní oznámení loni podalo ministerstvo financí, podle úřadu vznikla při přestavbě škoda 58 milionů korun. ÚSTR už dříve uvedl, že se k trestnímu oznámení připojí. Dosud nebyl nikdo obviněn.

Ústav v úterý také uvedl, že bývalé vedení uzavřelo smlouvu s firmou, která měla vypracovat podklady k zahájení stavebních prací na torzu budovy v době, kdy ministerstvo sdělilo, že další peníze na rekonstrukci nedá. ÚSTR měl přesto firmě zaplatit devět milionů korun za něco, co se nebude realizovat.

„V době, kdy byl zvolen novým ředitelem docent (Ladislav) Kudrna, byla ze strany dosluhujícího ředitele (Zdeňka) Hazdry uzavřena smlouva, jíž přenechal výše uvedené soukromé firmě plnou moc ohledně řešení a zajištění stavby (rekonstrukce), aniž by ale o tom informoval jak nově jmenovaného ředitele, tak Radu ÚSTR,“ uvedl také ústav.

„Firma byla ředitelem Hazdrou dokonce zmocněna převést práva zmocněnce i na jakoukoliv jinou osobu, čímž ústav ztratil kontrolu nad postupy ve věci stavebních a rekonstrukčních prací,“ dodal.

Nové vedení hledá viníky, tvrdí Hazdra

Hazdra a Matějka napsali, že je postup nového vedení nepřekvapuje. „Je vidět, že nové vedení instituci moc nezvládá, takže hledá viníky u svých předchůdců,“ uvedli. K nezdařené rekonstrukci sdělili, že budovu zdědili v havarijním stavu.

„Máme už delší dobu připravený projekt celkové rekonstrukce, kdy by stávající torzo šlo k zemi a vyrostlo by nové moderní sídlo. Bohužel, vlivem různých politických, a možná ještě víc developerských tlaků, nám v tom ministerstvo financí najednou začalo bránit. Jinak už by na Žižkově nová budova stála, a to za poloviční cenu než dnes,“ tvrdí. „O náležitosti našeho postupu svědčí nejen znalecké posudky, ale nakonec i fakt, že všechno zevrubně prověřila policie. Už nejméně dvakrát musela reagovat na účelová trestní oznámení – a vždycky případ odložila se závěrem, že se žádné trestné činy nestaly,“ dodali.

S firmou BBD byla podle Hazdry uzavřena smlouva v roce 2019. „Bylo to v době, kdy jsme měli od ministerstva financí jasný signál, že máme připravit projekt celkové rekonstrukce. Tedy opět šlo o zcela standardní postup – včetně oné plné moci. Ta z letošního jara byla jen formální záležitostí kvůli dořešení určitých administrativních kroků. Nevyplývalo z ní už žádné finanční plnění,“ uvedl Hazdra.

Podle ústavu nové vedení dosud našlo 30 smluv, které nebyly uzavřeny v souladu se zákonem a na jejichž základě byly vyplaceny honoráře ve výši téměř dvou milionů korun. Matějka i Hazdra to odmítají. „Žádné nelegálně uzavřené smlouvy u nás nebyly. Pokud je mi známo, tři smlouvy zatím nebyly zveřejněny v registru smluv,“ dodali s tím, že náprava věcí byla už za jejich působení v ÚSTR připravena.