Hamáček neuspěl se žalobou na Seznam.cz kvůli tvrzením o Vrběticích

Advokátka Hamáčka Adéla Francúzová nechtěla komentovat, zda podá odvolání. Záležitost musí konzultovat s Hamáčkem. Ciroková s Kroupou rozsudek uvítali.

„Pravda je jenom jedna, my jsme do článků napsali jenom pravdu a soud nám dal za pravdu,“ řekla Ciroková. „Tvrdili jsme, že naše články jsou pravdivé a že k nim máme důkazy. My jsme soudu ty důkazy označili, soud si je provedl a došel k závěru, že jsme pravdu měli,“ dodal Kroupa. Jednání nechtěl kvůli utajenému řízení blíže komentovat. Poznamenal pouze, že „obsahem tajného dokazování a tajných dokumentů není nic, co říká pan Hamáček“. Reportéři vyjádřili lítost, že Hamáček k soudu nepřišel, i když svou účast slíbil.

Zpravodajský server loni v květnu uvedl, že Hamáček na interní schůzce hovořil o úmyslu „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem explozí ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Bývalý ministr tvrzení odmítal a požadoval zaplatit deset milionů korun.

Zdůvodnění rozsudku není veřejné

Harmachová po vynesení rozsudku řekla, že kvůli utajovaným informacím není zdůvodnění rozsudku veřejné. Uvedla, že napadenými články nebylo zasaženo do osobnostních práv exministra. Proto byla žaloba vůči webu Seznam.cz zamítnuta.

Žalobu proti Kroupovi a Cirokové zamítla z jiného důvodu. „Tito novináři nejsou ve věci pasivně legitimováni. Novináři jsou zaměstnanci žalované číslo jedna, tedy Seznamu, tedy odpovědný je prioritně Seznam jako jejich zaměstnavatel,“ řekla soudkyně. Zaměstnanci jsou podle ní obecně odpovědní pouze v případě, že se dopustí takzvaného excesu, tedy když například vydají články bez souhlasu zaměstnavatele nebo proti jeho vůli.

Jednání mělo začít v únoru. Soudkyně ale žalobu projednávat nezačala, protože si vyžádala dokumenty související s trestním oznámením Hamáčka, které kvůli článku podal a které policie odložila.