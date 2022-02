Trojská lávka byla špatně navržena, řekl před soudem znalec. Opírá se o něj obžaloba

„Pokud někdo udělá špatnou přípravu, špatný projekt, nese se to celou stavbou, v tomto případě až po její pád,“ prohlásil znalec před soudem. Za důkaz, že nebylo vše v pořádku, podle něj slouží fakt, že již v roce 1995 byl stav lávky (otevřené roku 1984) považován za špatný, do konstrukce zatékalo a korodovala. „Není normální, že je stav konstrukce špatný po jedenácti letech,“ míní znalec.

Pětasedmdesátiletý Stráský, profesor Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, odmítá, že by za zřícení lávky mohl, a Markovy závěry zpochybnil. Podle něj mohou za pád lávky její opravy a posyp solí. Již dříve Stráský řekl, že znalec „nepředložil jediný výpočet, kterým by doložil svá tvrzení“.

Obvodní soud pro Prahu 7 začal obžalobu projednávat v září 2020. Obžalovaní vystoupili již na začátek. Podle Stráského je zarážející, že ho správci lávky jakožto projektanta nikdy neinformovali o stavu konstrukce a o nic ho nepožádali. Při obhlídce svého díla navrhl postup, který by zajistil, že lávka neohrozí chodce. „Než se to dostalo k lidem, kteří o tom rozhodují, tak ta konstrukce spadla. Samozřejmě se zachránit dala, mohli jsme to opravit,“ řekl tehdy. Za to, aby byla lávka postavena kvalitně, podle něj zodpovídal stavbyvedoucí.