Týden bude teplý a bohatý na srážky, vítr se uklidní

„Ten nejsilnější vítr už bychom měli mít tenhle týden za sebou. Byly to poryvy z pondělního rána a dopoledne,“ uvedla meteoroložka Taťána Míková. Od půlnoci z pondělí na úterý už nebude v platnosti žádná výstraha před větrem. V příštích dnech tohoto týdne by totiž měl být mírnější. Ale neznamená to, že nebude foukat vůbec, v úterý se podle Míkové očekávají nejsilnější poryvy mezi 55 a 70 kilometry v hodině, od středy do 55 kilometrů za hodinu. Přechodně celkem mírný bude vítr v pátek a v neděli.

První polovinu týdne budou provázet přeháňky

Do středy Českou republiku čeká hodně proměnlivé počasí. Zpočátku týdne bude většinou zataženo až oblačno, na většině území budou dešťové, smíšené nebo sněhové přeháňky a srážky, více slunce lze očekávat od čtvrtka. Teploty se budou v nadcházejících dnech pohybovat od čtyř do devíti stupňů, ve čtvrtek vystoupají až k jedenácti stupňům Celsia.

Noční teploty se zpočátku udrží nad bodem mrazu, mrazivé noci budou až koncem týdne. Ve čtvrtek a pak zase na přelomu týdnů můžou teploty klesat až k minus pěti stupňům Celsia. Víkend má být relativně slunečný, na horách bude sněžit, nejvyšší denní teploty budou od čtyř do devíti stupňů Celsia.