Pojišťovny loni vrátily díky ochrannému limitu víc peněz za léky než kdy dříve

Ochranný limit, který stanoví maximální cenu, kterou může člověk za rok zaplatit na léky na předpis, se liší u různých sociálních skupin. Nejnižší je u lidí nad 70 let a všech v invalidním důchodu, kde je stanoven na 500 korun. Senioři mezi 65 až 70 lety a také děti do 18 let mají limit na tisícikoruně, ostatní dostanou zpátky doplatky, až když v lékárnách zanechají přes 5000 korun ročně.

Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové dostávají peníze zpět hlavně lidé ze skupiny, která má limit nejnižší. „Největší skupinu tvoří jednoznačně senioři nad 70 let, je jich zhruba osmdesát procent,“ upozornila.

Doplatky se u různých léků liší, pojišťovna vrátí jen cenu nejlacinějšího

Není to ale tak, že by pacienti dostali zpět úplně vše, co nechají v lékárně a přesahuje tyto limity. Pojišťovny vždy proplácejí rozdíl pouze do nejnižší možné varianty léku na konkrétní potíže, který je na trhu.

Výše doplatků se přitom někdy výrazně liší u jednotlivých výrobců. „Pacient, který má deset léků, může odejít s doplatkem sto korun, ale také s doplatkem přes tisíc korun,“ poukázal vedoucí lékárník lékárny Benu v obchodním centru Europark Adam Socha.