Některé vánoční dárky stále nedorazily k příjemcům. Doručovatelům situaci komplikují nová celní pravidla

Martina Larnach poslala rodičům balík z Velké Británie do Česka 14. prosince. „Bylo mi odesílatelem slíbeno, že bude doručen do Štědrého dne,“ řekla. Zásilka ale přišla až sedm týdnů poté. Standardní doručení by přitom mělo trvat čtyři dny po přijetí balíku na mezinárodní poštu v Česku.

„Je to určitě dlouhá doba, to nezastíráme. Chtěli bychom se našim klientům omluvit, že dochází ke zpoždění zásilek ze třetích zemí. Je to způsobené tím, že každá zásilka musí projít celním řízením,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Reklamace při nespokojenosti

Každý den pošta doručí zhruba dvě stě tisíc balíků. Asi sedm procent z nich přichází ze zemí mimo Evropskou unii. Právě tyto drobné zásilky podléhají od října loňského roku nově dani. A to podle pošty doručování často brzdí.

„Nyní se pohybujeme v desítkách nebo stovkách případů, kdy může dojít k určitému zpoždění zásilek. Jen pro představu – ve špičce to bylo třicet tisíc zásilek, zhruba k patnácti tisícům jsme neměli všechna potřebná data tak, abychom je mohli pustit do přepravy v České republice,“ popsal Vitík.

V případě nespokojenosti s poštovní službou mají zákazníci podle Terezy Meravé z tiskového oddělení Českého telekomunikačního úřadu věc reklamovat u provozovatele poštovní služby. „Když zákazník s vyřízením reklamace není spokojen, tak k nám lze podat námitku proti vyřízení reklamace,“ vysvětlila. Podobných sporů s poštovními dopravci přitom řešil úřad minulý rok víc než tři sta.

Aby se doručování mezinárodních zásilek dostalo na standardní úroveň, přijala pošta několik nových opatření. „Zavedli jsme webový formulář, abychom zrychlili předávání informací. Přijímáme nové deklaranty, takže se situace určitě v řádu několika týdnů zklidní,“ sdělil Vitík.