Ministerstvo chce zvednout strop cen sociálních služeb. Handicapovaní mohou přijít o klíčovou pomoc

Když bylo Patriku Šimánkovi patnáct let, skočil šipku do vody, narazil a poranil si míchu. Zcela ochrnul a zůstal na vozíku. „Žiju s babičkou, s tou jsme si tak nějak zbyli a ta se o mě stará od rána do večera,“ říká Šimánek. Protože je jeho babičce osmdesát, posledních pět let si pravidelně platí pomoc asistentů. „Tak tři čtyři hodiny denně, ale potřeboval bych minimálně šestnáct,“ doplňuje Šimánek.

Na ty mu ale příspěvek na péči nevystačí. Stejně jako Kubovi Neubertovi. Od narození trpí mozkovou obrnou. Asistenta má deset hodin, doplácí si ho z peněz, které si vydělá. „Už jsem se naučil, jak si ty potřeby scuknout do těch deseti hodin, ale někdy člověk déle pracuje nebo chce jít do kina a to už musí sáhnout po víc hodinách,“ tvrdí Neubert.

Teď se oba obávají vyhlášky, kterou připravuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ta má zhruba o 20 procent zvýšit maximální přípustné ceny v sociálních službách. Neměnily se osm let.

„Mezitím rostly důchody, valorizovaly se i příspěvky na péči a my se dnes dostáváme do situace, že poskytovatelé nejsou schopni v limitu 170 korun na celodenní stravu zajistit kvalitní stravování klientů,“ domnívá se Jurečka.