V nemocnicích často leží pacienti s negativním testem, přesto s těžkými příznaky covidu

Například v pražském Motole teď mají akutní pacienty, ale také ty, kteří jsou negativní a stále mají vážný průběh.

„Ten zásah do organismu je naprosto devastující. Těch, kteří nemocnici neopustili je mnoho. Využíváme lůžek následné péče a tam vím, že ti pacienti jsou hospitalizováni klidně z první vlny,“ popisuje přednosta Tomáš Vymazal z nemocnice v Motole.

Na Silvestra v noci na ARU pražské Všeobecné fakultní nemocnice lékař Jan Kunstýř a zdravotní sestry nepřetržitě pečovali o devět pacientů – z toho o šest po covidu.

Pacienti nyní už nejsou infekční. Jestli přežijí, ale jisté není. „S pacienty je to na dlouho. Přicházejí sem negativní po covidu, ale s kompletně rozjetými následky. Ročníky kolem roku 74, nejmladší 82 – sto procent neočkovaných,“ zdůrazňuje Kunstýř.

„Najednou se nám tady objevují ještě mladší ročníky, které nemají zásadní komorbidity a přidružená onemocnění, ale najednou jsou to populace, které reagují daleko hůř,“ vysvětlil zase přednosta z VFN Jan Bláha.

Pomoc hledají pozdě

To potvrzují i v dalších nemocnicích. V Ostravě teď mají takových pacientů dvanáct – všichni neočkovaní. V Brně zase stoupla jejich úmrtnost. Pomoc prý často vyhledají pozdě. „To, že se dostanou do nemocnice kvůli svému přesvědčení, znemožní péči těm, kteří za to nemohou,“ komentuje dále Vymazal.

Týdny bojoval o život i čtyřicetiletý Břetislav Škarka. Navíc v postcovidu prodělal krvácení do mozku. Když byl v umělém spánku, tak došlo k neprokrvování ušních a očních cév. Jeho pravé ucho je trvale poškozeno.

Nakazil se loni v dubnu. Očkovat se chtěl. Jeho věková kategorie ale ještě nemohla. „Na pravé oko vidím, jak kdybych byl ponořen v moři. Mám dobrou imunitu? To vůbec neplatí. Já jsem nebýval skoro vůbec nemocný,“ nechal se slyšet Škarka.

I když se snaží vrátit do aktivního života, chybí mu síly a bude muset požádat o invalidní důchod.