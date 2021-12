Zpravodajství Českého rozhlasu povede od ledna Obzinová, nahradí stávajícího ředitele Pokorného

Pokorný podle Zavorala v ČRo zůstává. „Nastávající období spojené s mým druhým funkčním obdobím si bude žádat v čele zpravodajství manažera krizového, který se bude potýkat s nutností významně redukovat rozpočet i počty pracovních míst, a to vše při zachování vysokých standardů kvalitního veřejnoprávního zpravodajství,“ uvedl.

Obzinová pracovala v letech 1989 až 1992 v Československém rozhlase jako komentátorka a válečná zpravodajka z války v Jugoslávii. Po působení v několika televizích se do rozhlasu vrátila v roce 2006 jako vedoucí redakce zpravodajství Českého rozhlasu 2 – Praha, odkud o rok později přešla na pozici vedoucí redakce domácího zpravodajství Radiožurnálu. V červenci 2009 odešla do TV Prima, kde po dobu deseti let zastávala post šéfredaktorky zpravodajství a publicistiky.

Během svého působení na Primě byla zmiňována v souvislosti s přístupem zpravodajství televize k uprchlické krizi. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se zabývala nahrávkou serveru Hlídací pes, která měla dokládat, že zaměstnanci zpravodajství televize Prima byli svým vedením instruováni, aby informace o migrační krizi vykreslovali jako riziko a ohrožení, a fakticky tak ignorovali zásady objektivity a vyváženosti. Nahrávka pocházela z porady a Obzinová na ní byla zachycena. RRTV během jejího působení na Primě také kritizovala nevyvážené předvolební vysílání k prezidentským volbám.

Čas na změnu

„Český rozhlas fungoval s prakticky nezměněnou organizační strukturou po celých šest let mého prvního mandátu. Nyní nastal čas na další změny, které budou odrážet nároky, které na Český rozhlas jako moderní médium veřejné služby klade například rychlý rozvoj nových distribučních platforem, nový systém procesů řízení či doba, kdy při zachování rozsahu všech svých služeb budeme muset počítat kvůli stagnaci výše rozhlasového poplatku s omezeným a napjatým rozpočtem, stejně jako s výraznějším snížením počtu pracovních míst,“ uvedl Zavoral.

Veřejnoprávní rozhlas bude mít od ledna osm útvarů na prvním stupni řízení: Sekci generálního ředitele, Program, Zpravodajství, Marketing a digitální služby, Komunikaci, obchod a vnější vztahy, Ekonomiku, Techniku a správu a Sekci uměleckých těles, soutěží a přehlídek. Všechny budou přímo podřízené generálnímu řediteli.

Sekci generálního ředitele bude řídit Jan Menger, v jehož kompetenci zůstanou také regionální studia ČRo. Nově vzniklou Sekci uměleckých těles, soutěží a přehlídek povede Kateřina Konopásková, dosavadní ředitelka výroby. Útvar Vývoj a výroba bude součástí Programu nadále řízeného Ondřejem Nováčkem. Marketing a digitální služby ČRo bude dále řídit Jiří Malina, Komunikaci, obchod a vnější vztahy Jiří Hošna, Ekonomiku Martin Vojslavský a Techniku a správu Karel Zýka.