Starožitník Salmon připravil Univerzitu Karlovu o 20 milionů, rozhodl nepravomocně soud v kauze listin

Univerzita Karlova mluvila o pergamenu z roku 1347 jako o nálezu tisíciletí, ve kterém papež schvaloval vznik vysokého učení. Historici o listině do té doby netušili. „Majitel si nepřál vědět, kdo to prodává. A kupní smlouva byla mezi univerzitou a J&T Bankou,“ říkal v červnu 2018 tehdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Zveřejněna nebyla ani cena, ani to, co se s listinami v minulosti dělo. Univerzita Karlova tvrdí, že postupovala s maximální opatrností, nakupovala od renomované banky a listiny zkoumalo několik znalců. Tomáš Zima vypovídal jako svědek i před soudem. „Univerzitě nebylo v době koupě známo, že by listiny měly pocházet z trestné činnosti,“ uvádí mluvčí univerzity Václav Hájek.

Policie ale zjistila, že skrytým prodávajícím byl šéf obchodu se starožitnostmi u pražského Obecního domu Josef Salmon. Podle soudu věděl od znalce, že byly ukradené a má je odevzdat státnímu archivu.