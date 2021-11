Black Friday střídá Giving Tuesday. Den, kdy se místo nakupování pomáhá potřebným

„Každým rokem je rekord. Ten loňský byl 73 milionů korun,“ uvedla ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová s tím, že nejvyšší vybraná částka se očekává i v letošním roce. Asociace přitom nepočítala s tím, že by se rekord podařilo prolomit v době, kdy lidé jsou v utrácení peněz kvůli pandemii spíš opatrnější, přesto už ví, že se to opět podaří.

Lidé se do charitativní akce mohli zapojit už dříve. „Spousta sbírek končila před Giving Tuesday nebo na Black Friday, abychom ta čísla měli. My teď víme, že nejštědřejší veřejnou sbírkou se opět stala sbírka Život dětem nebo Srdce dětem, kdy se na pomoc nemocným dětem vybralo 43 milionů korun. V loňském roce to bylo 39 milionů, čili o čtyři miliony víc navzdory tomu všemu,“ popsala Mádlová.