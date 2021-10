video Události: Mladí Češi jsou tolerantnější k menšinám, s Romy by ale bydlet nechtěli

Do výzkumu, který testoval předsudky v praxi, se zapojilo přes dva tisíce lidí ve věku od patnácti do šestatřiceti let. Výzkum navázal na podobné dotazování z roku 2014.

„Je potěšující, že se za více než šest let podařilo přesvědčit další skupinu obyvatel o tom, že tolerance dává smysl. Netěší mě samozřejmě to, že pokud jde o Romy, tak zásadní změny nenastaly,“ shrnuje ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

Například s pronájmem bytu velké rodině by mladí Češi podle výsledku výzkumu byli méně vstřícní, pokud by zájemci byli Romové. Za problematické označili ale také soužití s bezdomovci nebo muslimy. Naopak pozitivně hodnotí kontakty se seniory, Vietnamci a židy.