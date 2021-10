Základ nároku Altnerových dědiců vůči ČSSD je podle soudkyně oprávněný

„Mám za to, že smlouva byla jasná a dostatečně určitá, což potvrdil i inženýr Zeman. Řekl, že kdyby smlouva nebyla jasná, nikdy by ji nepodepsal. A kdyby měl nejasnosti, dal by ji k přepracování, což se nestalo. Mám za to, že žaloba je po právu,“ řekla Stamidisová. Zeman, který je nyní prezidentem republiky, ve sporu svědčil již dříve.

Není jasné, jak soud přistoupí k příslušenství. To zahrnuje smluvní pokutu, která by podle Stamidisové aktuálně činila zhruba 450 milionů korun, a dalších 39 milionů korun z úroků z prodlení.

V pátek před soudem vypovídali čtyři svědci. Altnerova někdejší sekretářka potvrdila pravost diářů, které dědicové Veronika a Patrik Altnerovi přinesli k doložení pracovních schůzek svého otce. Vypovídali také člen ČSSD Karel Březina a Barbora Snopková a Zdeněk Uhlíř, kteří měli v době sporu o Lidový dům na starost stranickou pokladnu. Snopková byl vůči straně kritická, řekla, že považovala za „hroznou ostudu“, že Altnerovi nezaplatila vzhledem k tomu, že podle ní byl k ČSSD velmi vstříčný. „Sociální demokracie nebyla tenkrát zrovna oblíbená. Doktor Altner řekl, že by do toho šel a že by mu byla odměna vyplacena pouze v případě úspěchu,“ podotkla.

Snopková také v rozporu s tím, co tvrdí právní zástupce ČSSD řekla, že smlouvu s Altnerem posoudila stranická hospodářská rada a že kontrakt prošel rukama právně vzdělaných sociálních demokratů včetně Pavla Rychetského a Zdeňka Jičínského.

Soudkyně dala právníkovi ČSSD Jakubu Matějčekovi dostal od soudu měsíční lhůtu, aby doplnil, jaké další svědky bude ještě navrhovat ke slyšení. Stamidisová také zváží, zda pozve Václava Halbicha, který za svou práci ve sporu o Lidový dům vysoudil 16,8 milionu korun.

Sociální demokracie poté, co získala od státu Lidový dům, zaplatila Altnerovi pouze třetinu z fakturovaných 50 milionů korun. Zbytek složila do soudní úschovy, protože se o peníze zvlášť přihlásili Altnerovi spolupracovníci Václav Halbich a Václav Hájek. Stamidisová také vyzvala obě strany, aby se dohodly na smíru. Altnerovi avizovali, že by chtěli jednat s budoucím vedením ČSSD. Nynější předseda Jan Hamáček totiž oznámil rezignaci poté, co se strana v říjnových volbách nedostala do Poslanecké sněmovny.

Důsledkem byl vleklý soudní spor. V roce 2016 vyřkl Městský soud v Praze pravomocný verdikt, že má ČSSD Altnerovi vyplatit 18,5 milionu korun a také smluvní pokutu 318 milionů korun. Nejvyšší soud ale vrátil spor na začátek s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal.