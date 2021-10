Prokopa z Berdychova gangu chce žalobce poslat na 11,5 roku do vězení

V 90. letech býval Jaromír Prokop provozním šéfem pražského podniku Discoland Sylvie a přiznal se, že se v letech 1995 až 1996 v Praze postupně podílel na přepadení obchodního domu, podnikatele, vozu s penězi a také na únosu zlatníka, který při akci gangu přišel o život.

Ve výpovědi před soudem zdůraznil, že při loupežích nikdy nepoužil fyzické násilí. „Je to 26 let. Už si nepamatuju, co jsem tam dělal, ale nejsem schopný nikoho přepadnout. Jsem si jistý, že ne,“ řekl. „Nevím, jak bych vás přesvědčil o tom, že jsem ve skupině neměl vůdčí roli. Snad tím, že pan David Berdych tu činnost provozoval deset let na rozdíl ode mě, já jsem ji dělal rok,“ pokračoval.

„Pan Berdych je velice inteligentní člověk. Také ho mám svým způsobem rád, protože mi byl za svědka na svatbě a já jemu, a má dokonce lepší stavební školu než já,“ dodal Prokop s tím, že se nediví, že Berdych dokázal při své inteligenci nepravdivě přesvědčit předchozí soud o Prokopově vůdčím postavení ve skupině.