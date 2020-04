Soud propustil z vězení hlavu loupežného gangu Berdycha

Berdychova kauza patří k největším případům české kriminalistiky

První část kauzy týkající se trestné činnosti gangu z druhé poloviny 90. let, kdy ještě gang podle žalobců nebyl spolčen s policií: V této části kauzy figurovali muži kolem Davida Berdycha a Jaromíra Prokopa; šlo o únos a smrt zlatníka z roku 1996 a loupežná přepadení dalších lidí. V červnu 2007 u pražského vrchního soudu padlo 11 definitivních trestů. Soud pravomocně rozhodl, že muži půjdou za únos a smrt zlatníka a za loupežná přepadení na sedm až 13,5 roku do vězení. Proti verdiktu pět odsouzených včetně Berdycha podalo dovolání k Nejvyššímu soudu (NS), ten je odmítl. Berdych v tomto řízení dostal více než devítiletý trest vězení, už dříve byl pravomocně odsouzen za vydírání a za přechovávání padělaných bankovek k sedmiletému trestu.

Druhá část kauzy, jež se týká spolupráce gangu s detektivy: V této části kauzy figurují bývalí detektivové pražského odboru pro boj s organizovaným zločinem (OBOZ) Josef Opava a Petr Koňařík. Podle obžaloby i pozdějšího závěru odvolacího soudu se podíleli na trestné činnosti gangu z let 1999 až 2001. Skupina podle žalobců přepadávala kamiony a vydírala bohaté podnikatele a využívala při tom policejní výstroj a výzbroj. V lednu 2007 krajský soud uznal vinnými z účasti na loupežných přepadeních 19 lidí, v prosinci téhož roku výši některých trestů upravil odvolací senát na konečných 3,5 až 14 let vězení. Opavovi a Koňaříkovi snížil nepodmíněné tresty vězení ze 14 na 13 a z 12 na deset let. Devět odsouzených včetně Opavy a Koňaříka podalo dovolání k NS, ten je odmítl.

Další část kauzy - loupeže a rovněž spolupráce gangu s bývalými policisty: Obžaloba v této části procesu popisovala více než deset skutků z let 1999 až 2001. Jde především o loupežná přepadení, při nichž obžalovaní fingovali dopravní kontroly v převlečení za policisty. V srpnu 2008 se před středočeským krajským soudem začalo z těchto trestných činů zpovídat pět mužů, mezi nimi i Berdych. Trojice byla v této kauze, v níž figurovali i elitní policisté, obžalována už dříve. Soud ale čekal na pravomocné rozsudky z první části kauzy (verdikty padly v červnu 2007). Zbylí dva obžalovaní, Tomáš Půta a bývalý příslušník slovenské policejní zásahové jednotky Maroš Šulej, se dříve skrývali v Irsku. Později je dublinský soud vydal do ČR. V říjnu 2008 krajský soud uznal Berdycha vinným z účasti na devíti loupežích a jedné krádeži, rozhodl však, že trest se mu již zvyšovat nebude (již dříve dostal od soudů v součtu více než 15 let vězení).

Další kauzy související s hlavním procesem kolem Berdychova gangu: Kromě hlavního procesu s takzvaným Berdychovým gangem, rozděleným na několik částí, se konalo ještě několik dalších trestních řízení. V srpnu 2007 například padl definitivní rozsudek nad členem gangu Richardem Bardonem, jemuž soud za účast na loupežích vyměřil sedm let vězení. V březnu 2009 dostal Slovák Miroslav Smugala pravomocně souhrnný trest 8,5 roku vězení za účast na loupeži z roku 2002. V lednu 2010 pražský městský soud v další z kauz uznal vinnými z trestné činnosti devět lidí. U sedmi z nich včetně Berdycha ale upustil od dalšího potrestání, neboť již byli za podobné činy odsouzeni.