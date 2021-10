Učte teď to, co je důležité, vzkazuje pedagogům školní inspekce. Zohlední to i v kontrolách

video Učte teď to, co je důležité, vzkazuje pedagogům školní inspekce

Učitelka základní školy na Lyčkově náměstí v Praze 8 Jana Kadlecová během září především zjišťovala, jak jsou na tom její žáci – co z loňska umí a co ne. A přemýšlí, jaké učivo je pro ně důležité a které může teď vynechat. Napříkad v češtině už má jasno. „Ve druhé třídě třeba začínat se slovními druhy není až tak nezbytné,“ přibližuje.

Největší potíže mají její žáci v psaní a hlavně ve čtení. To má proto přednost. „Jak tohle nenacvičíme, neuděláme, tak se nepohneme v gramotnosti v žádném dalším předmětu,“ vysvětluje.

Upravit obsah vzdělávání doporučilo školám ministerstvo. Chce, aby tak minimalizovaly negativní dopady dlouhé výuky na dálku. „Školní vzdělávací program nemáme finální. Neustále se obměňuje a předělává, protože kvalita je proces,“ konstatuje ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda.

Ani školní inspekce proto letos nebude kontrolovat, jestli se žáci učí přesně to, co by měli. „Aby školy měly jistotu, že se skutečně mohou soustředit na jádrové učivo a mohou vynechávat věci ze školního vzdělávacího programu, které jsou nepodstatné a nebudou za to ze strany školní inspekce postihovány,“ říká ministr školství Robert Plaga (za ANO).