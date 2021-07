Vloupání během pandemie přibylo, města proti nim bojují kamerami

Na přelomu roků 2019 a 2020 se v okolí Prahy několik skupin vloupalo do stovek domů. Brali hlavně šperky a peníze. Zatím středočeská policie dopadla dva zloděje, kteří se přiznali k jedenácti případům. Po dalších ještě pátrá.

Zloději vykrádali domy i v městské části Praha-Lipence. Opakovaně tam mířili v několika vlnách. „Vždy to bylo třeba pět domů najednou. Bylo vidět, že jsou to profesionálové a my jsme chtěli a i obyvatelé volali po tom, aby tady byl kamerový systém,“ uvedla tamní místostarostka Ivana Žáková (HaFo Lipaňáků).

S jednou kamerou jim pomohl pražský magistrát. Další dvě získaly teď z projektu Slepá místa. Do soutěže se ročně hlásí desítky měst. „Jedna z kamer bude umístněna na sloupu veřejného osvětlení, u kterého se nachází lávka do Černošic. To je jedno z únikových míst,“ upřesnila Žáková. Další zařízení pak bude na příjezdu do obce. Instalace začne příští týden.