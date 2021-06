O antiekologické ceny Ropák roku a Zelená perla se podělili ministři Havlíček a Brabec

Další kritiku si Havlíček vysloužil hájením pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany a prosazováním vládního návrhu novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Podle aktivistů se Havlíček dopustil také manipulace při rozhodování Uhelné komise o ukončení těžby a spalování hnědého uhlí nejpozději v roce 2038. Chyběla prý řada důležitých podkladů.

„Důvod je jediný, a to, že jsem prosadil liniový zákon, který zásadně urychluje výstavbu dopravní infrastruktury. Děti Země, které stojí za soutěží, již mnoho let terorizují naše obyvatele a odsouvají klíčové dopravní stavby, často o roky. Tomu jsem proti jejich vůli udělal konec, jejich reakce je tedy logická,“ reagoval Karel Havlíček. „S kanálem Dunaj-Odra-Labe je to jinak, tam jsme pouze vzali na vědomí studii proveditelnosti, která vznikala mnoho let. Dukovany jsou čistý zdroj a Uhelná komise rozhodla zcela transparentně, navíc vůči ekologickým organizacím poměrně vstřícné,“ dodal vicepremiér.

Na dalších místech v anketě Ropák roku se umístili ministr zemědělství Miroslav Toman za přístup k ochraně lokality Soutok – Podluží a za předložení návrhu na výstavbu nových 31 vodních nádrží a exekutor Dalimil Mika za výstavbu vodní nádrže pro zasněžování sjezdovek v lyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem.

„Přehnaný aktivismus je stejně nebezpečný jako klimatická změna“

Cenu Zelená perla za antiekologický výrok dostal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) za tvrzení, že „přehnaný aktivismus vráží do společnosti velký klín a je v té morální rovině téměř stejně tak nebezpečný jako samotná klimatická změna.“ Jde o citaci z rozhovoru na webu Novinky.cz.

Druhé a třetí místo Zelené perly obsadili premiér Andrej Babiš (ANO) a bývalý prezident Václav Klaus.