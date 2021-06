Část cestovních kanceláří vyplatí peníze za nevyužitý voucher i dřív. Někteří lidé je ale nemusejí získat vůbec

Část českých cestovních kanceláří začne vyplácet peníze za nevyužité vouchery dřív, než jim to takzvaný zákon Lex voucher nařizuje. To by znamenalo, že klienti by mohli dostat své peníze zpět už v průběhu června. Netýká se to však těch, kteří mají jiný typ poukazu než Lex voucher, ti by své peníze nemuseli dostat vůbec.