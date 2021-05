O doučovací kempy pro školáky je zájem, ministerstvo zatím řeší jejich financování

Přechod z domácí výuky zpět na tu v lavicích se u dětí projevil na známkách. Například prvňačka Tereza Čapková teď musí dohánět matematiku a čtení. Obojí by mohla zlepšovat i v létě na doučovacím kempu.

„Činnosti, které tam budou, nebudou jen, že děti sedí ve třídě. Ale ta výzva cílila i na to, že děti mají mít i možnost pohybových aktivit, sociálních kontaktů,“ přibližuje ředitel Základní školy Květnového vítězství na pražském Chodově Pavel Kopečný.

Škola Terezy Čapkové tedy se zapojením do doučovacího kempu počítá. Agentuře, která ho plánuje, nabídne síly učitelů i prostory. Jenže ještě není jasné, jestli neplánuje zbytečně.

Ministerstvo školství má vyčleněných sto milionů, které by už mohlo rozdělit mezi 90 pořadatelů s kapacitou pro 34 tisíc dětí. Všichni žadatelé o dotaci by ale mohli zajistit letní doučování až pro sto tisíc dětí. Potřebovali by k tomu ale 170 milionů navíc.