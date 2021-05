Lékař nabízí bydlení lidem, kteří na něj jinak nedosáhnou. Založil fond a plánuje koupit tisíce bytů

Jeho první byt stál do půl milionu korun, zbývalo už jen najít nájemníka. „Oslovil jsem Člověka v tísni, napsal jsem jim mail, že mám byt a že jsem slyšel o tom, že mají spoustu klientů, tak jestli by mi někoho dohodili,“ přiblížil. Organizace ho propojila s mužem, který zrovna uvízl v zoufalé životní situaci. Jan Trux v roce 2018 po rozchodu s partnerkou a ztrátě práce přišel i o bydlení. Půl roku přežíval v garáži.

Beneš mu nabídl nízké nájemné ve výši 3300 korun. Kauci vůbec nepožadoval. Trux za dva roky jednoduchý panelákový byt zvelebil. „Udělal jsem koupelnu podle finančních možností. Myslím si, že dobře, na to, že jsem to dělal poprvé. Strop tady byl opadaný, tak jsem dělal i strop. Chtěl jsem ještě lino, ale na to ještě nejsou peníze. Postupem času,“ vyjmenoval nájemník.

Byty pronajímá pod tržní cenou

„Majitelé, jako je pan Beneš, mají oproti obchodníkům s chudobou nastavené férové podmínky. On je pro tyhle lidi možnost dostat se z nevyhovujícího bydlení do mnohem lepšího za mnohem výhodnějších finančních podmínek, na které by třeba jinak nedosáhli,“ řekla terénní pracovnice Člověka v tísni Kamila Petrová.

V případě bytů Jana Beneše nejde jen o férové nájemné odpovídající cenám na trhu. Lékař své byty nabízí dokonce o dvacet až padesát procent levněji. „Mohl bych z toho mít víc peněz, ale myslím si, že bydlení je reálný problém této země a je potřeba s tím něco dělat, tak to beru jako hobby,“ popsal.

Peníze na další byty shání přes fond

Úspěch s jeho prvním sociálním bytem jej povzbudil. „Ověřil jsem si, že koncept může fungovat, že jsem schopen koupit byt na úvěr a jsem schopen úvěr splácet a být v plusu,“ uvedl. O dva roky později koupil v Ústí nad Labem další, tentokrát dvoupokojový, který pronajal rodině se třemi dětmi. Ani tím ale neskončil. Loni si na své sociální aktivity rovnou založil organizaci, Fond dostupného bydlení.

Na byty sbírá půjčky od drobných věřitelů. Smlouvy s nimi uzavírá na 30 let s úrokem tři procenta ročně. „Fond bude byty pronajímat a bude vybírat nájemné, a tudíž je možné peníze lidem vrátit. Hlavním cílem fondu je, aby každý člověk, kterého to zajímá, měl možnost se zapojit do řešení problému s nedostupným bydlením,“ uvedl. Fond už koupil další dva byty, v Ústí nad Labem a v Jirkově.

„Aby nebyly ve vyloučené lokalitě, čili aby to nebylo ghetto, ale nějaká rozumná lokalita. Byt musí být v dobrém technickém stavu, ale nikoliv po rekonstrukci. Čili jsou to prostě klasické paneláky, byty s umakartovou koupelnou a tak,“ přiblížil.