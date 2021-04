Pramenům budou po více než deseti letech odblokovány účty díky státní půjčce

„V lednu podalo zastupitelstvo žádost o finanční výpomoc ministerstvu financí, protože jsme splňovali podmínky, které nám dalo, a to uzavřená dohoda s věřitelem a bezdlužnost u státu,“ řekla Málková. „A ve čtvrtek jsme obdrželi vyjádření, že nám finanční výpomoc poskytnou a peníze už jsou na účtě,“ dodala starostka.

Obec tedy v nejbližší době splatí exekuci 26 milionů korun společnosti Real Aspekt, která postupně skoupila od věřitelů veškeré pohledávky vůči obci. Zbývající část dá na dluhy, které má obec u stejného soukromého věřitele, ty ale nebyly vymáhány exekučně, uvedla starostka. „Ukončí se exekuce, odblokují se pozemky a budeme moci fungovat v běžném režimu jako normální obce,“ nastínila Málková.

Půjčku od ministerstva financí bude obec ročně splácet ve výši osm set tisíc korun, a to až do roku 2062. Obec přitom do loňského roku platila 1,3 milionu korun jen na úrocích z dluhů exekutorovi, uvedla Málková.