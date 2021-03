Restaurace na Vyšehradě dostala za schůzku Prymuly s Faltýnkem pokutu dva tisíce korun

„Provozovateli restaurace Rio's, který umožnil několika známým osobám přístup do prostor restaurace, byla za porušení vybraného vládního usnesení uložena ve správním řízení pokuta dva tisíce korun, která byla zaplacena v celé její výši,“ uvedl v odpovědi na žádost o informace magistrát.

Samotnou schůzkou v restauraci se zabýval pražský magistrát, který zahájil s jeho provozovatelem přestupkové řízení. To vyhodnotil začátkem ledna, kdy nepravomocnou pokutu pro restauraci kvůli porušení krizových opatření médiím potvrdil náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Její výši ale tehdy vzhledem k probíhajícímu řízení nechtěl komentovat.

Tajná návštěva, která nezůstala utajena

Prymula se sešel s šéfem poslanců hnutí ANO Faltýnkem v noci 21. října v restauraci Rio's na Vyšehradě. V té době přitom podniky musely mít zavřeno, otevřeno mohla mít jen výdejní okénka, a to pouze do osmi hodin večer. Fotograf deníku Blesk pak zachytil Prymulu a Faltýnka, jak vycházejí z areálu bez roušek.

Právě za to, že neměli nasazenou ochranu úst a nosu, poté, co opustili restauraci, se je rozhodla hygiena pokutovat. Prymula byl bez ochrany úst na méně než dva metry u svého řidiče, který mu při nástupu do vozu otevíral dveře. Faltýnek se zase při odchodu z restaurace bavil s další osobou, nedodržel odstup větší než dva metry a taktéž neměl zakrytá ústa. Jejich chování označili úředníci v rozhodnutí za nedbalost.