Advokát tvrdí, že dal soudci Sovákovi sto tisíc kvůli přímluvě, píší Seznam Zprávy

Advokát Jiří Teryngel řekl policii, že předal soudci Zdeňku Sovákovi sto tisíc korun, protože chtěl jeho přímluvu, aby si jiný soudce pražského vrchního soudu podrobně prostudoval konkrétní spis. Uvedl to server Seznam Zprávy, který nahlédl do protokolu z Teryngelovy výpovědi. Zatímco oba muži původně vinu odmítali, advokát se posléze přiznal. Podle dřívějšího zjištění serveru Ekonomický deník usiluje o uzavření dohody o vině a trestu. Teryngel médiím po svém zadržení řekl, že je stíhaný za nepřímé úplatkářství se sazbou do dvou let vězení. Sovákovi hrozí za korupci až 12 let.