Liberecký soud se musí znovu zabývat kauzou lékaře Bartáka

Advokáta chtěl Barták nechat unést a před smrtí z něj hodlal vymámit 50 milionů korun. Od únosu kněze si sliboval deset milionů, následně ho chtěl usmrtit nalitím několika litrů alkoholu do úst a konečníku. Bývalého vojáka chtěl nechat zabít vystřelovacím nožem v metru.

Další tři lidi si podle obžaloby Barták vyhlédl jako vhodné oběti k vydírání, a to „rusky hovořícími muži“. Ze získaných peněz zamýšlel podle rozsudku financovat svůj útěk z věznice, který hodlal uskutečnit vrtulníkem a zamířit poté do Běloruska.

Spoluvězeň ovšem plány ohlásil, podařilo se mu také Bartáka natočit. Není při tom zřejmé, jak se spoluvězeň k nahrávacímu zařízení ukrytému v hodinkách dostal. Právě na to už dříve poukazovala obhajoba, která navíc tvrdila, že spoluvězeň Bartáka omámil alkoholem a léky. V kauze plánovaných vražd postupně padlo několik verdiktů. Barták si měl nejprve odpykat 18 let, poté 15, osm a nakonec jen šest let vězení.