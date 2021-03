Odvolaný předseda Krajské zdravotní žádá vyšetření možné fiktivní smlouvy

Podle serveru Forum24 si Vojtěch ke svému poslaneckému platu tak měsíčně přijde ještě na 95 tisíc korun. Předtím představenstvo Krajské zdravotní v úterý odvolalo z funkce generálního ředitele společnosti Chodackého.

Vojtěch byl členem představenstva od listopadu 2020. Spekulovalo se o tom, že se stane velvyslancem ve Finsku. „Já jsem se ho samozřejmě ptal. On sám říkal, s největší pravděpodobností, že by měl být, ale já si myslím, že to není otázka ani tohoto roku, takže uvidíme, co bude dál. Jeho angažovanost zůstává pořád stejná a je stále větším a větším přínosem pro Krajskou zdravotní,“ řekl ve středu hejtman.