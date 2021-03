Exministr Vojtěch je v čele představenstva Krajské zdravotní. Jeho předchůdce tvrdí, že musel skončit kvůli podivné smlouvě

Zetek tvrdí, že pouze upozornil na nestandardní smlouvu. „Já jsem spolu s ostatními členy představenstva zastavil penězovod do ANO, kdy generální ředitel, kterého jsme odvolali, uzavřel den po svém nástupu do funkce nestandardní smlouvu s pravou rukou pana hejtmana,“ řekl již dříve Zetek, podle nějž mělo jít o vyplácení 130 tisíc korun měsíčně za poradenství.

Od Vojtěcha si hejtman Jan Schiller (ANO) při jeho jmenování do představenstva Krajské zdravotní sliboval, že krajskému zdravotnictví pomůže „svými zkušenostmi a kontakty“. Českému rozhlasu tehdy Schiller řekl, že změny souvisejí se snahou posílit odbornost vedení Krajské zdravotní. „My jsme nechtěli z toho udělat politickou trafiku, ale mít tam lidi, kteří zdravotnictví rozumí,“ podotkl.

Spekulace, že by se měl Adam Vojtěch stát velvyslancem ve Finsku, jeho jmenování předsedou představenstva podle hejtmana nebrání. „Já jsem se ho samozřejmě ptal. On sám říkal, s největší pravděpodobností, že by měl být, ale já si myslím, že to není otázka ani tohoto roku, takže uvidíme, co bude dál. Ta jeho angažovanost zůstává pořád stejná a je stále větším a větším přínosem pro Krajskou zdravotní,“ řekl.