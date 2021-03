Trest pro bývalou senátorku Hamousovou za řízení v opilosti je pravomocný

Hamousová: Mrzí mě to

Hamousová se ke skutku přiznala, omluvila se za něj a požádala o vydání k trestnímu stíhání. Loni v květnu v Senátu mimo jiné uvedla, že si je vědoma toho, že nejednala správně, stydí se za to a mrzí ji to.

„V té době jsem reagovala pod tíhou situací, pod nátlakem událostí, dnes bych takto nepostupovala. Samozřejmě, že mě to velmi mrzí,“ uvedla v listopadu před soudem Hamousová. „Pro mě je největší trest to, že jsem nepostupovala v souladu se zákonem, když jsem tak postupovala celý život, je mi to velmi líto,“ doplnila se slzami v očích starostka.

V listopadu také řekla, že řídila v podnapilém stavu, protože vezla do žatecké nemocnice ochranné prostředky, kde jich byl tehdy akutní nedostatek. Podle soudce Jana Jouzy nešlo o jednání v krajní nouzi, které by vylučovalo jakoukoli trestní odpovědnost. Řekl ale, že k tomuto skutku přihlédl.