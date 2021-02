„Křičíme z plných plic“ i v době covidu. Fotograf Vondrouš získal mezinárodní cenu za fotky z Ďolíčku

„Křičíme z plných plic, Bohemka z Vršovic,“ začíná klubová hymna pražských Bohemians. Kvůli koronaviru ale nemůže znít od fanoušků z tribun. Přesto si pár z nich našlo způsob, jak svůj tým při zápasech podpořit. Unikátní formy fandění si všiml fotograf Roman Vondrouš. Za sérii snímků „Loajální fanoušci v době covidu“ získal jednu z cen v soutěži Pictures of the Year International. „Nespatřuji v tom pouhý potenciál pro fotografické soutěže, ale i skvělou příležitost zachytit tuto neobvyklou dobu, která se podobnými obrazovými svědectvími zapíše do historie naší země,“ uvedl Vondrouš.