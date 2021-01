Po teplých dnech přichází ochlazení. V noci bude hodně sněžit, roztálý sníh opět zmrzne, na Moravě hrozí i povodně

Příjemné však nebude cestování celou noc a v celé republice, pro kterou vyhlásili meteorologové od sobotních 21 hodin do nedělních 9 hodin výstrahu na náledí.

Český hydrometeorologický ústav vydal na víkend větší množství výstrah, které souvisejí s tím, že se ochlazuje. Nejdůraznější je ta na silné sněžení. Týká se Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a bude platit v noci na neděli a ráno – od 3 do 9 hodin. V té době přibudou až tři centimetry sněhu za hodinu, zejména proto hrozí, že budou ráno nesjízdné silnice.

Na severovýchodě republiky – v Moravskoslezském kraji, většině Olomouckého kraje a orlickohorské a králické části Pardubického kraje – platí navíc do sobotního odpoledne hodin výstraha na silný vítr s nárazy o rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu, na hřebenech hor až 110 kilometrů za hodinu.

Následky nočního sněžení

Západ a severozápad Čech zhruba v oblasti Českého lesa a Krušných hor se ještě vyrovnává s následky nočního a ranního sněžení, do 15 hodin platí výstraha na novou sněhovou pokrývku. Potíže nastaly dopoledne hlavně v Karlovarském kraji – na dálnici D6 u Kynšperka nad Ohří havaroval kamion a asi na hodinu se provoz na ní zastavil.

I odpoledne varovali silničáři před sněhovými jazyky na silnici I/7 u Hory Svatého Šebestiána, ve stoupání nad Chomutovem je odstaveno několik kamionů, které nevyjely. Policie navíc uzavřela silnice do krušnohorských středisek Telnice a Petrovice. Příčinou však není jejich nesjízdnost, nýbrž nápor turistů, kteří cesty zablokovali.

Pro část Zlínského a Jihomoravského kraje u dolního toku řeky Moravy a jejích přítoků až do nedělního poledne vyhlásili meteorologové ještě povodňovou bdělost, což znamená, že by se mohla zvýšit hladina na první stupeň povodňové aktivity. Vylít z koryt by se ale řeky neměly.