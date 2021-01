Podle sněmovny má být komerční šíření nacistických symbolů trestné. Poslanci řešili i vydírání těhotných žen

Proti trestním předpisům by se podle návrhu provinil člověk, který by vyrobil, dovezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu nebo prodal dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Základní sazba by činila až tři roky vězení, nejvyšší až šest let odnětí svobody. Trestné by naopak nebylo využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Úpravu prosadila skupina poslanců v čele s předsedou lidoveckého klubu Janem Bartoškem v reakci na kauzy prodeje předmětů s portréty představitelů třetí říše. Nyní podle nich není možné prodej těchto věcí postihnout, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus. Vyšetřování případu ale nyní ukončila policie. Kriminalisté obvinili jednoho člověka a firmu z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví.