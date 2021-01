Státní zástupce rozhodne o obžalobě v kauze Adama, který skončil po operaci mandlí v kómatu

Rodina podala na nemocnici několik žalob, domáhá se 22 milionů korun. Nemocnice rodině nabídla šest milionů korun jako zálohu na péči, která již byla vyplacena. Celkovou výši odškodnění nemocnice vyčíslila na 15,5 milionu. Kromě toho by rodina měla neomezené čerpání nákladů na péči. Pokračuje jednání o mimosoudním vyrovnání.

„Na základě toho, co jsem po konzultaci s odborníky– i s odborníky ze zahraničí – v této oblasti zjistil, dnes nepochybuji o tom, že operace krčních mandlí neměla být vůbec provedena,“ uvedl Jan Vyčítal s tím, že pokud by se neoperovalo, logicky by nenastalo ani následné krvácení.

Na případ malého Adama upozornil v roce 2019 dokument ČT Infiltrace – Obchod se svědomím. Ten na záznamech kamery ukázal tehdejší zmatky při záchraně krvácejícího chlapce na chodbě ambulance ORL.

Po odvysílání dokumentu rezignoval náměstek léčebné péče Pardubické nemocnice Roman Michálek, který daný den sloužil jako lékař ORL. Jeho postavení mimo službu doporučil nemocnici hejtman Martin Netolický (ČSSD).