Reportéři ČT: Miliarda z vytunelované kampeličky putovala za Aladinem

V usnesení žalobci popisují právě případ bezdomovce, z nějž se papírově stal multimilionář. Před soud státní zástupci poslali tři bývalé šéfy spořitelního družstva. Jedním z nich je Jan Zavřel. Podle něj se samo vedení družstva stalo obětí rozsáhlého podvodu. „Z těch věcí, které jsem měl možnost poznat, z přípravného řízení policie, ze spisu, z celého hlavního líčení, nevidím nic, co by mě usvědčovalo z nějaké nezákonné činnosti,“ tvrdí Zavřel.

Společnost, v níž byl jediným jednatelem a společníkem, dostala v březnu 2013 od Metropolitního spořitelního družstva úvěr 186 milionů korun. Družstvo tehdy podobných úvěrů poskytlo téměř za 1,5 miliardy. Obžalovaní peníze odesílali do banky v Hongkongu. To jako podezřelé vyhodnotil finanční analytický útvar ministerstva financí a Vrchní státní zastupitelství posléze veškeré družstevní peníze zablokovalo.

V únoru 2017 do jednací síně Městského soudu v Praze přišla dvacítka lidí obžalovaných z vytunelování Metropolitního spořitelního družstva, kdysi jedné z nejvýznamnějších českých kampeliček. Mezi nimi stanul i Jan Jüngling, tehdy čtyřiašedesátiletý bezdomovec s deseti záznamy v trestním rejstříku. Jüngling sehrál úlohu takzvaného bílého koně – byla na něj napsána firma, ale on ji ve skutečnosti neovládal.

Prosinec 2013 – ČNB odňala povolení působit jako družstevní záložna Metropolitnímu spořitelnímu družstvu (MSD). Důvodem byly závažné nedostatky v podnikání družstevní záložny, které poškozovaly zájmy vkladatelů a ohrožovaly bezpečnost a stabilitu finančního ústavu. Soud následně poslal záložnu do konkurzu. Drtivá většina klientů už dostala vyplacenu pojištěnou část svých úspor. Celkem jde zhruba o 12 miliard korun, tedy o druhou nejvyšší výplatu v historii FPV (po náhradách pro klienty zkrachované Union banky v roce 2003). Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo v lednu 2016 v této kauze obžalobu na 20 lidí. Státní zástupkyně Daniela Smetanová to uvedla s tím, že skupina čelí obvinění ze zpronevěry a z praní špinavých peněz. Škoda, kterou obžalovaní způsobili, přesahuje podle vyšetřovatelů jednu miliardu korun.

Březen 2012 – ČNB odejmula povolení působit jako družstevní záložna spořitelnímu a úvěrnímu družstvu Unibon. Důvodem byly přetrvávající nedostatky v podnikání záložny, které významně negativně ovlivňovaly její bezpečnost a stabilitu. Do konce roku 2012 vyplatil FPV 99 procent všech ze zákona pojištěných vkladů této kampeličky; celkem to bylo 1,8 miliardy korun.

Právě Nasser podle obžalovaných byl tím, kdo řešil, co s penězi vyvedenými z družstva bude. Obžalovaní je odesílali do banky v Hongkongu, kde je spolupracovníci skupiny podle obžaloby vybírali a převáželi do Dubaje, kde je zase na jiné účty v jiné bance ukládali.

„Do Dubaje jsem začal cestovat někdy v roce 2010. Vůbec jsem neměl představu o tom, jak to tam vypadá, nic. Pan Aziz byl můj kamarád, jezdil tam často, takže jsem tam s ním párkrát přijel. Co se týká Hongkongu, odletěl jsem tam na pět dnů, ale pan Aziz tam byl celý měsíc předtím,“ konstatuje Vinš, podle nějž byl Nasser v Hongkongu velmi aktivní.

Aziz Al-Nasser mezi dvaceti obžalovanými v první fázi procesu neseděl. Policie ho obvinila o dva roky později než manažery družstva a bílé koně. V roce 2016 také zajistila pro případnou náhradu škody Nasserovu vilu nedaleko Prahy. Policie nikdy neuvedla Nasserovo jméno. Jeho vyšetřování opatřila krycím názvem Aladin.

Koltokův sešit

Když v dubnu 2019 policie informovala o konci Aladinova vyšetřování, v tiskové zprávě uvedla, že se měl podílet na praní špinavých peněz z MSD v částce přesahující jednu miliardu korun. Když byl k soudu předvolán před dvěma lety, tehdy ještě jen jako svědek, odmítl vypovídat.

Reportéři ČT se Nassera, alias Aladina, chtěli na jeho úlohu v kauze spořitelního družstva zeptat. Jeho firmy v Praze podle obchodního rejstříku sídlí na mnoha různých adresách, na většině z nich po nich ale není ani stopy. Uspěli až na pátý pokus, Nasser se ale odmítl vyjádřit.

U soudu se přitom kromě svědectví některých obžalovaných objevila řada dalších důkazů, podle kterých přinejmenším část peněz putovala právě k Nasserovi. Zásadním důkazem je poznámkový sešit Petra Koltoka, kterého obžaloba pokládá za jednoho z organizátorů vyvádění peněz. Ten si podrobně zapisoval rozdělování peněz a v jeho poznámkách se opakovaně u milionových částek v hongkongských dolarech objevuje i jméno Azíz nebo Nasserova přezdívka Aza. Také Koltokův případ nyní soud projednává samostatně.

O Nasserovi jako organizátorovi se u soudu zmiňovali i lidé sloužící jako bílí koně, třeba Jakub Andres, bývalý voják sloužící v Afghánistánu, který si nyní odpykává devatenáctiletý trest za vraždu drogového dealera. Andres podle státní zástupkyně výrazně přispěl k vyřešení případu, když se rozhodl u soudu vše popsat. I podle něj končila větší část peněz u Nassera.

„Když bych nějakým způsobem popsal hierarchii, tak pan Al-Nasser byl nad panem Vinšem,“ podotkl Andres. Podle jeho slov záležitosti v Hongkongu vyřizoval Koltok a Nasser, Vinš nikoliv. „Řekl bych, že valná část financí skončila u pana Azize Al-Nassera,“ dodává obžalovaný bílý kůň.

Proti Nasserovi mluví ještě jedno svědectví. Soud přehrával policií pořízené odposlechy telefonních hovorů obžalovaných. Jeden z nich, Nasserův spolupracovník Michal Beer, v odposlechu říká, že do zahraničí odešlo 600 až 800 milionů korun, a domnívá se, že peníze skončily právě u Nassera.

Tresty pro manažery a bílé koně

Pražský městský soud poslal zatím nepravomocně do vězení čtrnáct lidí. Tresty vynesl většinou v rozmezí pět až sedm let. Další čtyři lidé dostali podmíněný trest. Soud se mimo jiné pozastavil nad tím, že obžalovaní většinou vůbec neřešili, co podepisují. Bývalý manažer družstva Jan Zavřel by měl jít na pět let za mříže. Necítí se vinen. Je přesvědčený, že vyvádění peněz z družstva bylo tak dobře vymyšlené, že vedení záložny nemohlo podvody odhalit.