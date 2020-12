Před pěti lety armáda opustila Brdy. Oblast se pomalu mění v turistickou destinaci

Brzy to bude pět let, co Armáda České republiky opustila Brdy, z vojenského újezdu se tak stala chráněná krajinná oblast. Na péči o přírodu i vybavení pro návštěvníky šlo za tu dobu 18 milionů korun, a to například na zadržování vody nebo značení cest v dříve nepřístupné zóně. Brdy se nacházejí nedaleko od Příbrami, davy turistů se jim ale zatím vyhýbají.