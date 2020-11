Nových případů covidu-19 přibylo v neděli nejméně od 20. září. Skóre PES zůstává na 57

Ředitelka budějovické základní školy Emy Destinnové Dagmar Koubová řekla, že návrat většiny žáků k prezenční výuce nepředstavuje problém. „Oprášili jsme rozvrh a opatření, která platila před tím, než se školy zavřely,“ uvedla. Problém naopak představuje provoz školní družiny, kde by byly potřeba personální posily. „Nemůžeme slučovat děti z různých tříd, takže každá třída musí mít svoji vlastní družinku. To bylo náročné,“ upozornila ředitelka.

To dokládá, že covid-19 v Česku momentálně slábne, neplatí to však všude stejně. Výrazně se zlepšuje situace v Karlovarském kraji, kde bylo v neděli pouze devět pozitivních testů oproti 48 o týden dříve, v pátek bylo v kraji pozitivně testováno 146 lidí. Ve všech třech okresech kraje klesl relativní počet nakažených za poslední týden pod 200 na sto tisíc obyvatel.

Třetí stupeň od čtvrtka, ve školách až od dalšího pondělí

Platný je zatím v celé republice čtvrtý stupeň opatření s omezením volného pohybu a nočním zákazem vycházení, setkáváním pouhých šesti lidí, uzavřením většiny obchodů, restaurací a provozoven. Potrvá to ještě tři dny. Vláda na konci minulého týdne rozhodla, že se opatření zmírní od čtvrtka.

Setkávat se bude moci až deset lidí uvnitř a 50 venku, začnou amatérské sportovní soutěže, otevřou se muzea a galerie, knihovny, restaurace či obchody, ale s výraznými omezeními počtů lidí – muzea se budou moci zaplnit maximálně z 25 procent celkové kapacity, restaurace z 50 procent, v obchodech a knihovnách bude nadále moci být jen jeden člověk na patnáct metrů čtverečních. Až od následujícího pondělí se na úroveň třetího stupně posunou školy. Začne turnusová výuka na středních a vyšších odborných školách a prezenčně se bude nově vyučovat i v prvních ročnících vysokých škol.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) varoval, že rozvolnění způsobí, že se další pokles počtů nových případů zpomalí, mohlo by dojít i k dílčím zhoršením. Nelze podle něj předpokládat, že by do konce roku pokleslo rizikové skóre natolik, že by bylo možné zmírnit opatření na druhý stupeň.