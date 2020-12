Vánoce roku 1945 byly skromné a mnohdy bolestné. Některé děti však poprvé ochutnaly čokoládu

„Prvními Vánocemi míru jsme vstoupili opět do nového roku, který nebude poznamenán krví, zlobou a ničením, ale radostí tvůrčí práce,“ hlásal v roce 1945 Československý filmový týdeník. Idylickou adventní atmosféru přitom tehdy připomínalo máloco.

Všudypřítomný nedostatek

Československo se potýkalo s nedostatkem potravin, oblečení, hygienických potřeb a v neposlední řadě i uhlí. Situace byla v tomto ohledu natolik vážná, že v prosinci byly vyhlášené uhelné prázdniny, poznamenala v pořadu Historie.cs Pavlína Kourová.

Ve veřejných prostranstvích navíc bylo zakázané rozsvěcet reklamy. Obchody musely zhasnout svítidla ve výlohách. Úřady doporučily šetřit s elektřinou také v podnicích, jako jsou kavárny, divadla či kina. Kvůli nedostatku uhlí se také omezila městská hromadná doprava. „V tisku se prakticky denně objevovaly zprávy o tom, které vlaky příštího dne pro nedostatek uhlí nepojedou,“ popsal historik Vladimír Černý z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Dočasně se dokonce zrušily pracovní soboty, které v té době byly nedělitelnou součástí pracovního týdne. „Kde to bylo možné, měli dostat zaměstnanicí kvůli nedostatku uhlí od 22. prosince 1945 do 1. ledna 1946 volno,“ píší manželé Kourovi ve své knize Sto let českých Vánoc.